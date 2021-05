Znamy trasę 8. Półmaratonu Solidarności ze Świdnika do Lublina

Lubelskie: Pobiegną, by pomóc osobom z niepełnosprawnością ruchową. Poszukiwany beneficjant sztafety

Już od wtorku (11 maja) od godz. 12:00 można zapisywać drużyny do udziału w biznesowej sztafecie charytatywnej Poland Business Run. Wszystko po to, aby pomóc osobom z niepełnosprawnościami narządów ruchu. Do fundacji nadal mogą zgłaszać się osoby z województwa lubelskiego, które potrzebują dofinansowania do zakupu protez kończyn, sprzętu medycznego lub rehabilitacji.