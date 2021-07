Zniknęły drzewa z ul. Kapucyńskiej w Lublinie. Co się z nimi stało?

Drzew już nie ma od jakiegoś czasu. - 10 czerwca Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał zezwolenie na usunięcie dwóch lip drobnolistnych rosnących w pasie drogowym ul. Kapucyńskiej - informuje Głazik.

Jak się okazuje, decyzja o wycięciu drzew była nieunikniona.

- Jedno z drzew posiadało rozległy ubytek u podstawy pnia z widocznym wypróchnieniem, pęknięty pień od podstawy do ok. 1 m w górę oraz posusz w koronie ok. 90 %. Drugie drzewo posiadało posusz w ok. 75 %, zachwianą statykę i widoczne ubytki kory na pniu - dodaje Głazik.