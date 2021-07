Znowu utrudnienia na Diamentowej w Lublinie. Kiedy zakończenie prac na wiadukcie?

- W dniach 21-23 lipca nastąpi zmiana organizacji ruchu na ul. Diamentowej, w rejonie wiaduktu kolejowego. W tym czasie, na zlecenie PKP montowane będą bariery energochłonne – poinformowała Justyna Góźdź z biura prasowego Urzędu Miasta Lublin. - Na czas prowadzonych prac, na obu jezdniach zostaną zamknięte lewe pasy ruchu – dodała.

Wiadukty nad ulicami Diamentową, a także Janowską i Drogą Męczenników Majdanka, PKP PLK remontuje od 2018 roku. Deklarowany termin zakończenia prac był już kilkakrotnie przesuwany. We wrześniu ub. r. spółka informowała, że będzie to marzec 2021 r., potem mowa była o końcu lipca. Jak tłumaczył PKP PLK, wykonawca uzasadniał zmianę terminu trudnymi warunkami zimowymi, a także problemami z dostawami materiałów, na co miała wpływ sytuacja epidemiczna. Pytaliśmy w poniedziałek w biurze prasowym PKP PLK czy koniec lipca to aktualny termin, ale na razie nie otrzymaliśmy odpowiedzi.