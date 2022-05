Żonkil to znak nadziei. Ma przypominać o podopiecznych Hospicjum Dobrego Samarytanina

To coroczna ogólnopolska inicjatywa, której zadaniem poprzez cieszenie oka kwiatami jest przypomnienie o podopiecznych hospicjów. Lubelski ośrodek włączył się w nią już po raz trzeci.

– Żonkil to kwiat nadziei, kwiat hospicyjny. Założenie akcji jest takie, żeby dzięki kwiatom wychodzić do społeczeństwa z informacją o swoim istnieniu i docierać przede wszystkim do młodzieży. Chcemy uświadamiać ją o ruchu hospicyjnym i jego potrzebach. Właśnie o to przede wszystkim nam chodzi: o świadomość – tłumaczy Paweł Snopek, kierownik biura zarządu Hospicjum Dobrego Samarytanina.