Został oszukany przez ,,mieszkankę Ugandy”, proponującą mu… sztabkę złota

W niedzielę do janowskiej komendy zgłosił się pokrzywdzony 46-latek, który nawiązał kontakt z rzekomą mieszkanką Ugandy. Kobieta poprosiła go o pomoc oraz przelanie 100 dolarów, ze względu na swoją ciężką sytuacje finansową.

Mężczyzna pomógł kobiecie, po czym ona zaoferowała mu w podzięce… sztabkę złota. To miało się jednak wiązać z pewnymi kosztami, które mężczyzna pokrywał wysyłając pieniądze na podany przez nią numer konta.

Obiecana sztabka złota nie dotarła do 46-latka, za to stracił on łącznie ponad 9 tysięcy złotych.