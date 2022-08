Zrezygnuj z węgla. Dostaniesz nawet 37,5 tysięcy na to aby zainstalować inne ogrzewanie. Ruszył nabór wniosków

„Ciepłe mieszkanie” to nowy program rządowy. Celem jest ograniczenie liczby pieców węglowych poprzez zastąpienie ich bardziej ekologicznymi źródłami ciepła. W Lublinie trwa nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na wymianę systemów grzewczych. Można otrzymać pomoc w wysokości 15 - 37,5 tys. zł. Pieniądze za pośrednictwem gminy przekaże Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Dofinansowanie przysługuje do wymiany źródła ciepła na paliwa stałe na: kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewanie elektryczne, pompę ciepła albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego systemu ogrzewania. - Dodatkowo, oprócz tych prac, uczestnicy programu będą mogli wykonać nową instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymianę okien i drzwi oraz wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Do kosztów objętych dofinansowaniem kwalifikuje się także koszt przygotowania dokumentacji projektowej przedsięwzięcia – wylicza Anna Czerwonka z biura prasowego ratusza.