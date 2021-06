ZUS: Ostatni dzwonek na umorzenie składek. Termin dla przedsiębiorców z woj. lubelskiego coraz bliżej

Branżowa tarcza antykryzysowa umożliwia zwolnienie przedsiębiorców ze składek za okres od grudnia nawet do kwietnia. Umorzenie przysługuje przedsiębiorcy, który zanotował spadek przychodu o co najmniej 40 procent i zgłosił się jako płatnik składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych przed 1 listopada ubiegłego roku.

Przedsiębiorca, który chce skorzystać z umorzenia, musi złożyć wniosek do ZUS maksymalnie do 30 czerwca. Firma, która ma obowiązek sama składać comiesięczne dokumenty rozliczeniowe, do wniosku musi dołączyć również te dokumenty za miesiące objęte zwolnieniem ze składek. Umorzenie dotyczy także składek już opłaconych – można wtedy uzyskać ich zwrot.