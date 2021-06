Żużlowcy Motoru Lublin jadą do Wrocławia bronić bonusa. Zespół Betard Sparty silnie zmotywowany Krzysztof Nowacki

Wojciech Szubartowski

Walka o zwycięstwo, albo chociaż o punkt bonusowy – ten cel przyświeca żużlowcom Motoru Lublin przed niedzielnym meczem we Wrocławiu. Miejscowa Betard Sparta uchodzi w tym sezonie za głównego faworyta do mistrzowskiego tytułu, ale dwa miesiące temu, to lubelski zespół wygrał przy Al. Zygmuntowskich różnicą aż 14 punktów.