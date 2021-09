Zwycięstwa Padwy Zamość oraz AZS-AWF Biała Podlaska na inaugurację Ligi Centralnej. Zobacz zdjęcia

- Rywale mieli być bardzo groźnym zespołem i w pełni to potwierdzili. Znam na tyle swój zespół, że widziałem w oczach chłopaków, jak mocno byli zmobilizowani. Przede wszystkim bardzo dobrze broniliśmy, dzięki czemu łatwiej grało się bramkarzom. Do tego doszła dojrzałość w rozegraniu, szukanie gry drużynowej i cierpliwość. To właśnie był klucz do sukcesu - mówi Marcin Czerwonka, szkoleniowiec MKS Padwa Zamość.

Historyczną pierwszą bramkę na parkietach Ligii Centralnej, rzucił dla zamościan Szymon Fugiel. Po kwadransie żółto-czerwoni wygrywali 6:3, ale to olsztynianie zeszli na przerwę przy prowadzeniu 11:10. Po zmianie stron przyjezdni w 44 minucie odskoczyli rywalom na cztery trafienia (19:15) i nie dali się już dogonić gospodarzom, inkasując komplet punktów na inaugurację Ligi Centralnej.

- Po takim meczu muszę być zadowolony! W końcu pokazaliśmy doświadczenie i siłę zespołu. Nie popełnialiśmy głupich błędów, graliśmy dokładnie i neutralizowaliśmy mocne strony rywali. Musiało to przynieść powodzenie - podkreśla Szymon Fugiel, kapitan zamościan.