100 darmowych wydarzeń w trzy dni. Dziesiąty „Sezon Lublin” w skróconej formule. Jakie imprezy czekają na mieszkańców i turystów?

Tegoroczny sezon Lublin odbędzie się w dniach 21 – 23 maja. To później niż zwykle, kiedy był traktowany jako inauguracja sezonu turystycznego w mieście i odbywał się na początku maja. Potrwa też krócej: zamiast 10 dni, będzie to jeden weekend.

W tym roku będzie wiele nawiązań do obchodzonych rocznic. M.in. 175 lat temu Karol Vetter otworzył browar w Lublinie w dawnym klasztorze reformatów. – Kompleks przy ul. Bernardyńskiej będzie można zwiedzić i dowiedzieć jak doszło do tego, że klasztor zmienił się browar – wskazuje Wybacz. I podkreśla: - To nie jedyne wydarzenie nawiązujące do przemysłowej przeszłości miasta. Podczas wycieczki rowerowej będzie można też poznać historię zakładu Plage i Laśkiewicza, w której 100 lata temu został wyprodukowany pierwszy samolot w Lublinie.