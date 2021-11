120 posadzonych drzew, pomnik malarki, a może tort według przedwojennego przepisu? Mieszkańcy Zwierzyńca uczczą Aleksandrę Wachniewską

Złoto przechodzące aż do brązu

Ta postać wręcz owiana jest legendą. Aleksandra Wachniewska była niezwykle wrażliwą, utalentowaną malarką oraz orędowniczką piękna roztoczańskiej przyrody. Urodziła się 25 września 1902 r. we Floriance (gm. Zwierzyniec). Jej ojciec, Franciszek Fejfer-Stankowski, pracował m.in. jako kierownik Szkółek Leśno-Ogrodniczych Ordynacji Zamojskiej. To on zaraził córkę miłością do zwierzynieckich lasów i pól. Od najwcześniejszych lat dziewczynka utrwalała na papierze, a potem na płótnie, zwierzyniecką przyrodę.