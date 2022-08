24 nowych adwokatów w Lublinie. Złożyli ślubowanie, mogą założyć togi

24 osoby złożyły w piątek (26.08) w Lublinie ślubowanie adwokackie. To wstęp do nowego etapu kariery prawniczej. Od tego momentu mają bowiem prawo założyć czarną togę z zielonymi lamówkami i zielonym żabotem, która jest symbolem adwokatów oraz reprezentować swoich klientów przed sądami i innymi organami takimi jak prokuratura, czy policja. - Jeśli aplikant adwokacki wcześniej założy togę przyniesie mu to w przyszłości pecha – zdradza branżowy przesąd adwokat Maciej Chorągiewicz, rzecznik prasowy Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie.

Ślubowanie adwokackie o zwieńczenie pięcioletnich studiów prawniczych i trzyletniej aplikacji adwokackiej. Mogły do niego przystąpić te osoby, które w tym roku zdały czterodniowy, pisemny egzamin adwokacki. Obejmował on zadania z różnych dziedzin prawa takich jak prawo karne, cywilne, gospodarcze, administracyjne oraz z zakresu etyki i zasad wykonywania zawodu.

Młodzi prawnicy złożyli w piątek ślubowanie przed dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej adw. Bartoszem Przeciechowskim. Następnie każda z 24 osób, podpisała akt ślubowania, który potwierdza fakt, że doszło do ślubowania.