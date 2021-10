3.liga: Chełmianka sprawiła niespodziankę na boisku lidera tabeli (ZDJĘCIA)

W Tarnobrzegu jedynego gola strzelił Ezana Kahsay. 26-letni ma już na swoim koncie dziewięć trafień i jest najskuteczniejszym graczem swojego zespołu. W 64. minucie zdecydował się on na strzał zza pola karnego, a piłka po rykoszecie wpadła do siatki. Jak się później okazało, ten gol sprawił, że Siarka po raz pierwszy straciła wszystkie punkty w tym sezonie na własnym boisku.

– Za nami trudny czas. Przyjechaliśmy do Tarnobrzega zmobilizowani, zespół praktycznie w stu procentach zrealizował to, co sobie założyliśmy. Na niewiele pozwoliliśmy Siarce. W tym meczu było dużo walki w powietrzu – mówi Złómańczuk.

Siarka Tarnobrzeg – Chełmianka 0:1 (0:0)

Bramka: Kahsay 64

Chełmianka: Długosz - Wiatrak, Mazurek, Zbiciak, Budzyński, Wołos (78 Skoczylas), Bednara (65 Wójcik), Piekarski, Czułowski, Dziubiński (65 Myśliwiecki), Kahsay (89 Brzozowski). Trener Tomasz Złomańczuk