4. liga. Na koniec liderzy zgubili punkty. Pora na rewanże

Na początek wizyta w Międzyrzecu Podlaskim, gdzie drugi w tabeli Huragan podejmował pierwszą Świdniczankę. To właśnie goście tuż przed przerwą mogli wyjść na prowadzenie. W sytuacji sam na sam piłkę nad bramkarzem przerzucił Jakub Pryliński, ale tuż sprzed linii wybił ją jeszcze Paweł Komar.

Po zmianie stron wynik otworzyli gospodarze. Na listę strzelców wpisał się Patryk Pakuła (1:0). Długo wydawało się, że to wystarczy, aby wygrać, lecz w 87. minucie najlepiej po rzucie wolnym główkował doświadczony Mateusz Pielach (1:1). – Cieszy postawa zespołu i gra do końca. Po wyrównaniu nadal chcieliśmy wygrać, dlatego moim piłkarzom należą się słowa uznania. Pierwszy raz od dłuższego czasu znaleźliśmy się w sytuacji, w której to my musieliśmy odrabiać straty – zauważa Łukasz Gieresz, trener Świdniczanki, dla której po ośmiu z rzędu kompletach punktów, była to pierwsza strata w tym sezonie. – Wynik zasłużony. Prawda jest taka, że nie zrobiliśmy tyle, żeby wygrać. Zwłaszcza w fazie ataku to nie było w naszym wykonaniu dobre spotkanie. We wcześniejszych meczach byliśmy bardziej mobilni, aktywni. Tym razem nie stworzyliśmy sobie wielu sytuacji, więc wynik jest sprawiedliwy – twierdzi szkoleniowiec lidera.