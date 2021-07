41. rocznica Strajku Lubelskich Kolejarzy. Zobacz zdjęcia z uroczystości

- Przygotowania do strajku rozpoczęliśmy już we wrześniu 1979 r. Kiedy dowiedzieliśmy się, że WSK Świdnik przerwało pracę, 16 lipca 1980 r. o godz. 7:15 rozpoczęliśmy pierwszy strajk na kolei. Powołaliśmy komitet strajkowy i spisaliśmy postulaty - wspominał Czesław Niezgoda, przewodniczący strajku. Kolejarze protestowali wtedy przeciwko fatalnym warunkom pracy i domagali się m.in. podwyżki płac oraz przeprowadzenia wolnych, demokratycznych wyborów do rady zakładowej. Upór strajkujących doprowadził do porozumienia z władzami PRL.

Mija 41 lat od tamtych wydarzeń

Uroczystości związane z 41. rocznicą Lubelskiego Strajku Kolejarzy rozpoczęły się od zbiórki na skwerze im. Grażyny Chrostowskiej w Lublinie. Następnie zebrani przemaszerowali na peron numer 2 dawnej lokomotywowni, gdzie odbyła się polowa msza święta, po której rozpoczęła się część oficjalna. W trakcie obchodów odczytano m.in. list prezydenta RP Andrzeja Dudy (odczytał go Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP) i premiera Mateusza Morawieckiego, głos zabrali także przedstawiciele lokalnej władzy.