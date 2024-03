59-latek przyłożył żonie szablę do szyi. Groził, że ją zabije

60-letnia mieszkanka powiatu ryckiego, w piątek (22 marca) powiadomiła policję o przestępstwie znęcania. Zgłaszająca opowiedziała co ją w ostatnim czasie spotkało z strony męża.

- Zgromadzone materiały sprawy wskazują, że 59-letni mężczyzna jest podejrzany o znęcanie się nad swoją żoną zarówno fizycznie jak i psychicznie. Do przemocy miało dochodzić, gdy 59-latek był pod działaniem alkoholu - informuje aspirant Łukasz Filipek, rzecznik prasowy KPP w Rykach.

Wtedy mężczyzna wszczynał awantury domowe, podczas których wyzywał kobietę słowami wulgarnymi, wyganiał ją z domu i popychał.

- W nocy z czwartku na piątek doszło do zdarzenia, które skłoniło zawiadamiającą do zgłoszenia się na policję. Jak się okazało jej mąż tej nocy szarpał ją, uderzał, a na koniec przyłożył do jej szyi szablę grożąc jej pozbawieniem życia - mówi rzecznik prasowy.