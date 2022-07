88 lat temu były tu „czary i dziwy”. Już w środę zobaczymy Lublin tak, jak widział go Józef Czechowicz

Józef Czechowicz pisał w nim, że „miasto kochane już cię ogarnia i tuli”, a dobrą okazją, żeby sobie o tym przypomnieć, jest pierwsza lipcowa pełnia księżyca. W jego rodzinnym mieście ta pora od dwudziestu lat upływa pod znakiem poezji i w przemierzającego lubelskie drogi Wędrowca może wcielić się każdy z nas.

– Wkracza on do miasta od strony Górek Czechowskich, kieruje się ku nieistniejącemu dziś przedmieściu Wieniawa, odwiedza cmentarz przy ul. Lipowej, dalej Krakowskim Przedmieściem podąża na Stare Miasto, a stamtąd na Zamek, do Kaplicy Trójcy Świętej. Potem schodzi na nieistniejącą dziś ulicę Szeroką w dawnej dzielnicy żydowskiej i dalej, przez Kalinowszczyznę i Czwartek opuszcza rodzinne miasto – tłumaczy Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN.