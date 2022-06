Andrij Deszczycia: Przystąpienie Ukrainy do Trójmorza wzmacnia i poszerza jego możliwości

- Prezydent Andrzej Duda powiedział w Kijowie, że zależy mu by Ukraina dołączyła do Inicjatywy Trójmorza. Czy Ukraina jest zainteresowana tym formatem?

- Jak najbardziej. Próbowaliśmy już od kilku lat w różny sposób dołączyć do tej inicjatywy. Uważam, że wypowiedź pana prezydenta Andrzeja Dudy jest bardzo na czasie, szczególnie gdy Inicjatywa Trójmorza pokazała, na ile jest efektywna i jak perspektywiczna może być dla całego regionu i Europy. Ale przecież nie tylko Europy, bo inicjatywą interesują się także Stany Zjednoczone, a nawet Japonia. Zatem Ukraina jest jak najbardziej zainteresowana by dołączyć do Trójmorza.

- Czy Trójmorze z Ukrainą będzie silniejsze na forum Unii Europejskiej?

- Tak. Wystarczy popatrzeć na mapę, by dostrzec, jak bardzo przystąpienie Ukrainy do Trójmorza wzmacnia i poszerza jego możliwości logistyczne, infrastrukturalne, gwarancje bezpieczeństwa oraz zwiększenia obrotu finansowego, a także komunikacji. Tym samym wzmacnia to Trójmorze w ramach Unii Europejskiej.