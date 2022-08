Armwrestling nad dolnym Dnieprem [Felieton Jacka Borkowicza]

Wszyscy wiemy jak wygląda siłowanie na rękę: najpierw próbowanie mocy, potem przewaga i zwycięstwo. To pierwsze jest i siłą rzeczy musi pozostać mozołem dla obu stron pojedynku. Zawodnicy z reguły reprezentują wyrównane szanse, próbują więc rozeznać, jaki potencjał siły kryje się w ramieniu przeciwnika, zanim przyjdzie decydujący moment. Dla patrzącego z boku jest to obraz statyczny, obie ręce nieruchomo spoczywają na łokciach i tylko ich drżenie wskazuje na to, jak wielki wysiłek wkładają walczący w utrzymanie tej pozycji. Jednak w końcu przychodzi czas, kiedy jedna z rąk schodzi z pozycji „na dwu-nastą”, skłaniając drugą i przygniatając do stołu. Zdarza się, aczkolwiek rzadko, że zawodnik, którego ramię znalazło się w defensywie, zdoła się odwinąć i zwyciężyć. Ale tak czy inaczej ten drugi etap, w odróżnieniu od pierwszego, trwa krótko, z reguły nie dłużej niż dwie-trzy sekundy.