Artur Borkowski nie żyje. Był naszym szefem i przyjacielem

Pracował w radiu, telewizji, ale najdłużej z nami - w redakcji „Kuriera Lubelskiego”.

- Nie wierzę, że mówimy o nim w czasie przeszłym - prawie wykrzyczał przez telefon Mieczysław Jurecki, znakomity gitarzysta i kompozytor. - Artur pomagał mi przy organizacji festiwali „Solo życia” i „Diamenty Lublina”. Wszystko co było do zrobienia, robił od razu, szczerze, z serca, nie dlatego, że chciał urosnąć w oczach innych, ale wierzył w sens pomagania. To był dobry człowiek, ciepły, sympatyczny, o ogromnej kulturze osobistej, dużo wiedział - wspomina muzyk.