Autobusy elektryczne zaczną regularne kursy po Lublinie. Aby było to możliwe trzeba zmienić trasę linii np. 29

To zupełna nowość w taborze lubelskiej komunikacji miejskiej. Od najbliższego czwartku (7 października) na części linii pasażerowie zaczną jeździć autobusami elektrycznymi. Do Lublina dotarło do tej pory 20 takich pojazdów.

- Rozpoczniemy od testowania autobusów na liniach szczytowych, aby potwierdzić sprawność pojazdów oraz infrastruktury do ładowania baterii. Chodzi o linie nr 7, 14, 32, 40, 45, 55 – wskazuje Monika Białach z ZTM Lublin.

Elektryki będą woziły pasażerów na tych liniach w czwartek i piątek. - Następnie, od soboty, 9 października, jeden pojazd wyjedzie na linii nr 44 – zapowiada Białach.

Pierwszą w pełni „zelektryfikowaną” linią autobusową ma być 29. - Od poniedziałku 11 października wszystkie kursy linii nr 29 zostaną wykonane pojazdami elektrycznymi (w dni powszednie) – informuje Białach.