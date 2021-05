Przegubowe „elektryki” trafią do Lublina. Za każdy autobus miasto zapłaci ponad 3,2 miliona

1,2 mln zł potrzebne do rozstrzygnięcia postępowania radni miejscy dołożyli na kwietniowej sesji.

Każdy z autobusów pomieści co najmniej 120 pasażerów, przy czym minimum 40 miejsc ma być siedzących.

– Pojazdy będą wyposażone w m.in. system monitoringu, klimatyzację przestrzeni pasażerskiej oraz kabiny kierowcy, automat do sprzedaży biletów akceptujące wyłącznie płatności bezgotówkowe, system do zliczania pasażerów, podwójne porty USB (typ A) w przestrzeni pasażerskiej autobusu w liczbie 4 sztuk, umożliwiające ładowanie baterii telefonów, tabletów i innych urządzeń mobilnych oraz wydzielona przestrzeń przeznaczona do przewozu wózka inwalidzkiego oraz wózka dziecięcego – opisuje Fisz.