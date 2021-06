Awans do pierwszej ligi w następnym sezonie, albo koniec projektu budowy silnego Motoru Lublin?

W 2020 roku większościowym udziałowcem spółki akcyjnej Motor został jeden z najbogatszych Polaków, Zbigniew Jakubas. Pochodzący z Lublina biznesmen ściągnął do pracy w klubie osoby doskonale znane w piłkarskich kręgach. Ich zadaniem jest szybkie wprowadzenie drużyny do ekstraklasy.

Bogusław Leśnodorski kierował Legią Warszawa w latach 2012-2017. W tym okresie dyrektorem sportowym klubu ze stolicy był Michał Żewłakow. W listopadzie zeszłego roku były reprezentant Polski objął to stanowisko w Motorze. Kilkanaście dni później trenerem lubelskiej drużyny został Marek Saganowski, w przeszłości również związany z Legią.

Sezon 2019/2020 piłkarze Motoru skończyli na dziewiątym miejscu. Bogusław Leśnodorski w trakcie programu „Hejt Park” w Kanale Sportowym stwierdził, że za transfery przed rundą rewanżową nie odpowiadał dyrektor sportowy. - Michał w zimowym okienku transferowym nic nie zrobił. To były transfery ad hoc. Natomiast Marek Saganowski chciał mieć realny pogląd, co ta drużyna jest warta, co ci goście mogą zrobić i jak to będzie wyglądało – zdradził Leśnodorski.