AZS UMCS Start Lublin II przegrał wyjazdowe starcie z SKS Starogard Gdański. Zobacz zdjęcia

Oba zespoły na inaugurację Suzuki 1. Ligi zanotowały wygrane. SKS na wyjeździe pokonał Miasto Szkła Krosno, natomiast zespół z Lublina okazał się lepszy siebie od Księżaka Łowicz. Zapowiadał się więc niezwykle zacięty oraz emocjonujący mecz i tak zresztą było.

Pierwsza kwarta rozpoczęła się od prowadzenia lublinian 5:0 i do 5. minuty goście mieli cały czas kilka oczek przewagi. Gospodarzom udało się co prawda doprowadzić do remisu po 12, ale w kolejnych minutach ponownie na parkiecie dominowali lublinianie, prowadząc po premierowej odsłonie sześcioma punktami (28:22).

W drugiej kwarcie ekipa z Koziego Grodu odskoczyła nawet na dziesięć oczek, jednak gospodarze nie poddawali się, łapiąc kontakt z lubinianami (39:41). Drużyna trenera Przemysława Łuszczewskiego ponownie wypracowała sobie 7-punktową przewagę (48:41), pierwsza połowa zakończyła się ostatecznie wynikiem 52:49 dla gości.