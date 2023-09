Bartłomiej Kowalski z Wrocławia mistrzem Polski, a 16-latek z Motoru na podium. Zdjęcia z finału MIMP w Lublinie

- Chcę zdobyć medal. Przed rokiem to mi się nie udało, w tym mam duże szanse. Ale do zawodów podchodzę spokojnie. Szkoda, że nie ma Mateusza, bo liczyłem na dobre ściganie z nim. Jest jednak jeszcze kilku rywali. W Lublinie miałem dużo okazji do startów i raczej dobrze mi się tutaj jeździ – mówił przed zawodami Przyjemski.

W pierwszym wyścigu wygrał start z drugiego pola, ale nie zdołał założyć się na Kacpra Grzelaka. Między zawodnikami doszło do kontaktu i Przyjemski upadł. W powtórce bydgoszczanin gorzej wyszedł ze startu, ale wjechał pod lewą rękę Grzelaka. Na wyjściu z wirażu znowu między nimi doszło do kontaktu i upadku. Na Grzelaka wpadł jeszcze Krzysztof Sadurski.

Pierwsze punkty Kowalski stracił w czwartym występie. Junior Sparty po raz pierwszy tego dnia przegrał moment startowy i bieg ukończył dopiero na trzeciej pozycji. W efekcie przed ostatnią serią zrównał się punktami z Bartoszem Bańborem.

16-latka z Motoru wspierała mocno kilkutysięczna publiczność na stadionie przy Al. Zygmuntowskich. Bańbor bowiem, przy absencji Cierniaka, był jedynym reprezentantem gospodarzy (Grzelak w zawodach młodzieżowych jeździ dla klubu z Ostrowa).

Liderzy klasyfikacji spotkali się w bezpośrednim pojedynku w 17. wyścigu. Obok nich pod taśmą ustawił się jeszcze trzeci w generalce Damian Ratajczak z Unii Leszno (tracił tylko jeden punkt). W kluczowym momencie zawodów Kowalski ponownie popisał się świetnym wyjściem spod taśmy i niezagrożenie pognał po trzy punkty i końcowy triumf. - Jestem wniebowzięty! - cieszył się złoty medalista.

Bańbor natomiast do końca walczył o trzecie miejsce i tuż przed metą uratował punkt. To zapewniło mu szansę walki o wicemistrzostwo. Do biegu dodatkowego o dwa pozostałe miejsca na podium stanęło aż czterech żużlowców. Najlepszym momentem startowym wykazał się właśnie junior Motoru, który wyskoczył z czwartego pola i szybko założył wszystkich rywali. Drugi przez trzy okrążenia jechał Oskar Paluch, ale na ostatnim okrążeniu wyprzedził go Damian Ratajczak.