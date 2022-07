Będzie więcej ukraińskich dzieci w lubelskich szkołach. Ich liczba od września może wzrosnąć dwukrotnie Artur Jurkowski

Biurka, kanapy, wyposażenie stołówek ale też pomoce dydaktyczne i zabawki przekaże IKEA do 31 lubelskich szkół. Łączna wartość przedmiotów to ponad 200 tys. zł. Trafią do placówek, gdzie uczy się najwięcej dzieci uchodźców z Ukrainy.