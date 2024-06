Bee Friendly! Jesteśmy dla pszczół… i istniejemy dzięki nim!

Poznajcie stworzenia od których zależy życie na naszej planecie

Ogłaszamy zatem, że poinformujemy Was o wszystkim, czego pszczoły nie są w stanie same powiedzieć. Nie będziemy kręcić kółek ani ósemek, nie będziemy machać skrzydełkami. Opiszemy życie pszczół, ich piękno, pracę i tajemnice, strzeżone przez ule. Zaprosimy Was na warsztaty edukacyjne podczas, których poznacie stworzenia, od których zależy życie na naszej planecie. Nauczymy Was też, jak korzystać z darów naszych przyjaciółek i jak odwdzięczyć się im, budując dla nich hotele.