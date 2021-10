Biała Podlaska w gronie miast wyróżnionych przez magazyn „Forbes”

– Jestem dumny z tego wyróżnienia i tak wysokiej lokaty. To my byliśmy jednym z pierwszych samorządów, które zwolniły przedsiębiorców od podatku od nieruchomości, opłaty prolongacyjnej przy odroczeniu płatności lub rozłożeniu podatku na raty oraz z czynszu za najem lokali z zasobów spółki miejskiej ZGL – odniósł się do nagrody prezydent Michał Litwiniuk.

– Nasz samorząd doceniono także za zaktywizowanie zawodowe mieszkańców poprzez stworzenie warunków do założenia własnej działalności gospodarczej (...) Z dumą przyjąłem na gali Forbesa w Poznaniu nasze wyróżnienie - ta nagroda to jednak nie tylko sukces, ale i zobowiązanie do dalszego rozwoju warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w naszym mieście – dodał włodarz Białej Podlaskiej.