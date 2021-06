Białe soboty w lubelskim szpitalu. Przebadaj się bezpłatnie przed wakacjami i uchroń się przed czerniakiem

Lato to czas, kiedy skóra jest najbardziej narażona na działanie promieni słonecznych. Choć zdajemy sobie sprawę z ich szkodliwości, zdarza się, że z uroków słońca korzystamy nieodpowiedzialnie. To z kolei może prowadzić do podrażnień i oparzeń skóry, a także powstawania na niej nowych znamion.

Rusza sezon urlopowy - to dobry moment na badanie kontrolne. Coraz intensywniejsza ekspozycja na słońce może sprzyjać rozwojowi czerniaka. Uchronić przed nim może badanie dermoskopem oraz trafna diagnoza lekarska.