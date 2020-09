Bilety okresowe droższe dla tych, którzy nie płacą podatku w Lublinie. Od kiedy będzie obowiązywał nowy cennik?

– Liczyłem, że karta miejska da mieszkańcom Lublina zniżki. Tymczasem będzie to polegało na tym: zróbcie sobie kartę miejską to nie poczujecie podwyżek – wytyka Marcin Jakóbczyk, radny PiS. I sugerował aby w przypadku biletów 90- lub 150-dniowych dla studentów obowiązywała obecna stawka.

- Chcemy zachęcić do płacenia podatków w Lublinie. To nie jest podwyżka, zachowujemy „status quo” dla tych, którzy płacą podatki w Lublinie – podkreśla Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

W przypadków tych, którzy PIT-u nie odprowadzają jako zamieszkujący w Lublinie stawki pójdą w górę. I to dużo: od 15 do 35 proc. Np. bilet 30-dniowy na wszystkie linie ma kosztować 119 zł, czyli o 27 złotych więcej niż dla płacących PIT w Lublinie. W przypadku 90-dniowego biletu (też na wszystkie linie) ta różnica wynosi - 75 zł, a 150 dniowego – 117 zł.

O podwójnym taryfikatorze miasto mówi od wiosny. Przy czym głównym motywem jest zwiększenie dochodów miasta nie tyle ze sprzedaży biletów co z podatków PiT. Porównajmy. Droższy bilet 30-dniowy w skali roku przyniesie od jednej osoby (12 miesięcy raz 17 zł) do kasy miasta 204 zł. Przekonanie do płacenia PIT „dla” Lublina to 2300 zł od każdej osoby, bo tyle otrzymuje średnio miasto w ramach udziału w podatkach od osób fizycznych.

Aby korzystać z tańszego taryfikatora trzeba „wyrobić” sobie Lubelską Kartę Miejską. Będzie ona kodowana na Karcie Biletu Elektronicznego. ZTM szacuje, że z LKM będzie mogło korzystać ok. 100 tys. osób.

Nowe ceny biletów okresowych w Lublinie

Nowe stawki za bilety wejdą w życie najwcześniej od 15 października.

I strefa

Bilety okresowe imienne:

10-dniowy na 1 linię