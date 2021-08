BMW wypadło z drogi i dachowało. Młody kierowca trafił do szpitala Wrak ciężko rozpoznać! (ZDJĘCIA)

Opady deszczu oraz śliska nawierzchnia sprawiają, że warunki na drogach są trudne i wymagają od kierujących zwiększonej ostrożności. W piątek (27 sierpnia) ok. godz. 12:30 w miejscowości Szcześniki (pow. włodawski) na drodze wojewódzkiej nr 819 doszło do zdarzenia drogowego, którego przyczyną było prawdopodobnie niedostosowanie prędkości do panujących warunków pogodowych.