Boiska utknęły w błocie. Lubelska Akademia Futbolu potrzebuje dwa razy więcej czasu na ich budowę. Będą kary?

To już pewne. Pierwszy etap budowy Lubelskiej Akademii Futbolu nie zakończy się w terminie. Chodzi o cztery boiska piłkarskie w dolinie Bystrzycy w rejonie ul. Przeskok (po sąsiedzku terenów zajmowanych niegdyś przez LKJ). Miały być gotowe do końca września. LAF chce, aby termin ich budowy został wydłużony do końca czerwca 2022 r. Wniosek w tej sprawie trafił już do miasta.

- Spółka podejmować będzie wszelkie możliwe działania celem przyspieszenia ukończenia prac i oddania obiektów do użytkowania – przekonuje Agnieszka Juścińska, wiceprezes Lubelskiej Akademii Futbolu.

LAF to projekt realizowany przez miliardera Zbigniewa Jakubasa. Ma to być kompleks obiektów służących do szkolenia zawodników piłki nożnej. Inwestycja została podzielona na dwa etapy. W pierwszym zaplanowano budowę czterech boisk, w drugim – budynku klubowego i kolejnych trzech boisk.