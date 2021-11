Bramkostrzelny weekend w trzeciej lidze. Podsumowanie 16. kolejki Marcin Puka

W 16. kolejce grupy IV, trzecioligowcy strzelali aż miło. W sumie piłkarze trafili do siatki (PS. Dodasz ile padło bramek po dzisiejszych meczach), co do tej pory w trwającej kampanii im się nie zdarzyło. Duży wkład w ten dorobek miały ekipy z naszego regionu.