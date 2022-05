Budowlani o krok od strefy medalowej. Przed nimi ważny mecz w Gdyni

Po 15. kolejkach Ekstraligi zespół lubelski z dorobkiem 53 punktów (10 wygranych i 5 porażek) zajmuje 3. miejsce w tabeli. Wyżej są Orkan Sochaczew (59 pkt) i Ogniwo Sopot (65 pkt). Za plecami ekipy trenera Andrzeja Kozaka są natomiast Lechia Gdańsk (49 pkt) i Master Pharm Łódź (42 pkt). Do końca rozgrywek zostało jeszcze trzy spotkania, a więc do zdobycia maksymalnie 15 punktów. W przypadku trzech porażek w najgorszym wypadku dopisane do dorobku zostaną jeszcze 3 oczka. Łatwo zatem policzyć, że w teorii, wygrana w Gdyni zapewni Budowlanym minimum 4. miejsce (play-offy).

Dlaczego tylko w teorii? Chodzi o wyjazdowy mecz ze Skrą Warszawa, kiedy to rywale nie przygotowali murawy na czas, a spotkanie się nie odbyło. Budowlani wrócili do domów, a swoje argumenty do przedstawienia miały obie strony. Skra twierdziła, że gdyby lublinianie poczekali dłużej, murawa zostałaby odśnieżona, a mecz się odbył. Budowlani natomiast czekali godzinę, więcej nie chcieli. Nie tak dawno Komisja Gier i Dyscypliny Polskiego Związku Rugby zdecydowała o przyznaniu Budowlanym walkowera, dzięki czemu ich sytuacja w tabeli jest na ten moment bardzo dobra. Obawy, czy zdanie nie zostanie zmienione, ma jednak trener Andrzej Kozak.