Bury: Ludzie poniosą straty finansowe. Jakie będą odszkodowania dla przedsiębiorców?

Stan wyjątkowy został wprowadzony na 30 dni. Obejmuje 115 miejscowości w województwie podlaskim oraz 68 miejscowości w województwie lubelskim. To ok. 3-kilometrowy pas wzdłuż granicy z Białorusią. Oznacza to szereg ograniczeń i zakazów, które odbiją się na lokalnym biznesie.

– Możemy różnie oceniać wprowadzenie stanu wyjątkowego. Natomiast sposób, w jaki zostało to zrobione utwierdza mnie w przekonaniu, że zostało to zrobione naprędce. Będziemy mieli do czynienia z kolejnym bublem prawnym, który będzie działał na szkodę obywateli – mówił senator Bury.