Chełm. Będzie koncert w ramach wakacyjnego cyklu "Muzyczna Skarpa"

Koncert odbędzie się 15 lipca o godz. 20.00 - na skarpie przy Chełmskim Domu Kultury. Wstęp wolny.

"Eclectic Music" to formacja, którą tworzą: Emilka Orłowska - skrzypce, Jaromir Wójcik - perkusja, Marcin Kamiński - bass, Artur Szokaluk - banjo, śpiew, gitara i Sebastian Bardzał - gitara, śpiew. Ich muzyka to połączenie różnych gatunków, takich jak folk, blues, rock czy nawet country. Piosenki są autorskimi kompozycjami członków zespołu, choć zdarza im się także czasami sięgać po utwory znanych wykonawców. To co wyróżnia brzmienie EM, to z pewnością banjo i skrzypce, które nadają folkowego charakteru zespołowi.

Grupa ma na swoim koncie II miejsce w konkursie piosenki na XXVIII Festiwalu Kultury Ekologicznej w Józefowie. Muzyków można było też usłyszeć podczas Motopikników w Woli Uhruskiej, na finałach WOŚP w Chełmie, podczas jednej z chełmskich Nocy Kultury, czy w zamojskim klubie jazzowym Kosz. W ubiegłym roku zespół wydał debiutancką płytę zatytułowaną „Opowieści z kraju nad Wisłą”.