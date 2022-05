Chełm. Nastolatek chciał wesprzeć ojca. Okazało się, ze rozmawiał z oszustem

W poniedziałek do dyżurnego chełmskiej komendy zgłosił się 18-letni mieszkaniec Chełma oszukany przez osobę, która włamała się na konto społecznościowe jego ojca. Podszywając się pod rodzica, poprosił go o opłacenie drobnej transakcji, gdyż aktualnie przebywa za granicą i wyczerpał limit. Ponieważ z pozoru wszystko wyglądało wiarygodnie, nastolatek za pośrednictwem otrzymanego linku zalogował się do bankowości internetowej i zrealizował płatność.

– Gdy zauważył, że z konta zostało wypłacone 2 tysiące złotych zamiast kilkunastu, zadzwonił do ojca. Jak się okazało rodzic nie potrzebował takiej pomocy. Najprawdopodobniej, gdy korzystał z ogólnodostępnego wi-fi, ktoś włamał się na jego profil i przysłał fałszywą wiadomość – mówi kom. Ewa Czyż, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji we Włodawie.

Policja apeluje o ostrożność i ograniczone zaufanie w przypadku otrzymania tego typu wiadomości. Oszuści włamują się na konta społecznościowe przypadkowych osób i podszywając się pod właściciela rozsyłają do jego znajomych, krewnych wiadomość z prośbą o finansowe wsparcie. Preteksty wyłudzeń są różne, zapewniają przy tym, że szybko oddadzą pieniądze.