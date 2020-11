Chryzantemy pod „Maryśką”. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej włączył się w pomoc sprzedawcom kwiatów

Ciężko nam zachować równowagę między pracą zdalną a życiem codziennym

Pomimo, że podczas pracy zdalnej jesteśmy efektywni, to trudno nam zachować równowagę między życiem prywatnym a zawodowym – wynika z badania zaangażowania podczas pracy zdalnej w pandemii przeprowadzonego przez Uniwersytet SWPS, Carrotspot oraz Hays Poland. Choć brak dojazdów do pracy pozwala nam zaoszczędzić dużo czasu, to jednak brakuje spontanicznych rozmów i spotkań ze współpracownikami.