Córka mieszkała ze zwłokami matki? Makabryczne odkrycie w powiecie bialskim. W mieszkaniu znaleziono nieprzytomną 58-latkę i ludzki szkielet

Na wskazaną posesję przyjechała straż pożarna, policja i pogotowie ratunkowe. Funkcjonariusze otworzyli zamknięte mieszkanie i weszli do środka. Znaleźli tam nieprzytomną 58-letnią kobietę, którą zajęli się medycy. Ale to nie koniec. Podczas sprawdzania mieszkania policjanci dokonali makabrycznego odkrycia. W jednym z pokoi znaleźli ciało w bardzo zaawansowanej fazie rozkładu.

- Wstępnie ustalono, że to kobieta z rocznika 1941. To prawdopodobnie matka 58-latki - mówi prokurator Kępka. - Zostały praktycznie same kości, więc stąd problem z szybkim ustaleniem, kto to jest.