Cyrkowy Jam nad Zalewem Zemborzyckim [ZOBACZ ZDJĘCIA]

W niedziele (15 maja) na Marinie przy Zalewie Zemborzyckim odbył się cyrkowy jam, organizowany przez fundację Inside Out. Inicjatywa wróciła po 2 latach przerwy spowodowanych pandemią i związanymi z nią obostrzeniami.

Czym jest cyrkowy jam? Jak tłumaczą organizatorzy - to wspólne warsztaty, trenowanie, a czasem i piknikowanie. To spotkania na których można żonglować, hulać czy chodzić po taśmie, ale nie tylko - to też relaks i miejsce spotkań.

Na miejscu jest cyrkowy sprzęt z którego można skorzystać, można się uczyć i próbować, zawsze znajdzie się osoba, która chętnie nam pomoże. Najlepiej jest też wziąć swój kocyk, aby połączyć trening z relaksem i korzystać z uroków miejsca i samego spotkania - relacjonuje Dominika Knap z Fundacji Inside Out

Na spotkaniach można nauczyć się umiejętności "nowocyrkowych" - czyli bazujących na ludzkich zdolnościach, nie występują tu zwierzęta.