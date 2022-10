Czy jest szansa na tańszą energię w Chełmie? Podczas ostatniej Sesji Rady Miasta wybuchła gorąca dyskusja

Jak powiedział podczas Sesji Rady Miasta Kamil Błaszczuk przewodniczący klubu Chełmianie, Radny Rady Miasta Chełm, głównym celem złożenia wniosku było zarysowanie problemu między Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej a Chełmską Spółdzielnią Mieszkaniową, który wszyscy dostrzegali. – Kilku mieszkańców z ChSM zwróciło się do nas z prośbami o interwencję w sprawie rosnących kosztów. Nie do końca rozumieją szczegółowe zasady rozliczeń pomiędzy ChSM i MPEC – pisali we wniosku radni.

– My nie mamy możliwości innego i innego zasilenia finansowego, jak tylko w oparciu o taryfę. Pierwszą taryfę podniosłem jeszcze w grudniu, w tamtym roku, kolejna zmiana taryfy w tym roku w kwietniu i teraz we wrześniu, jest nowa taryfa obowiązująca. W chwili obecnej nie ma tańszego źródła ciepła niż węgiel. Tylko że każda dostawa, kolejna węgla jest po nowych cenach – tłumaczył na Sesji prezes MPEC Sławomir Zawiślak. MPEC zapewniło, że mieszkańcy nie mają się o co martwić, ponieważ do końca roku przedsiębiorstwo posiada zabezpieczony węgiel.