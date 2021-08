Czy wiesz, że każdy Polak rocznie generuje kilkaset kilogramów śmieci rocznie? Redakcja

nadesłane

Czy wiesz, że plastik tak opanował nasze życie, że obecny jest nawet w powietrzu – tygodniowo wdychamy go tyle, ile potrzeba do stworzenia karty kredytowej. Czy wiesz, że zanieczyszczenie powietrza to min. efekt nieekologicznych metod ogrzewania domów, mieszkań?