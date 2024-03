Derby województwa lubelskiego w Tauron 1. Lidze dla siatkarzy Bogdanki Arki Chełm

- Mimo że są to już końcowe spotkania fazy zasadniczej, to trochę dało się wyczuć nerwową atmosferę, jakby to był dopiero początek sezonu - mówi Bartłomiej Rebzda, szkoleniowiec chełmskiego zespołu. - Gdzieś te akcje były długie, szarpane, może nie do końca najwyższej jakości, ale na pewno był to mecz walki. Avia w trzecim secie nas dogoniła, jednak nie pękliśmy i wyszarpaliśmy sobie tę partię. W czwartej już udało się nam ich rozbić i zgarnęliśmy komplet punktów - opisuje szkoleniowiec.