Dodatkowe miliony na remonty lokalnych dróg w województwie lubelskim

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to wsparcie dla lokalnych samorządów polegające na dofinansowaniu m.in. budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych. W tym roku województwo lubelskie miało do dyspozycji na ten cel 290 mln zł. Pieniądze już trafiły do wielu miejsc w regionie, ale na wsparcie mogą liczyć kolejne gminy i powiaty.

W środę przedstawiciele kilkunastu samorządów podpisali łącznie 21 umów na dofinansowanie w ramach tego funduszu. – To samorządy, których zadania były na liście rezerwowej. W wyniku oszczędności, które wynikły w trakcie przetargów, zostało nam 13 mln zł na to, by te zadania uwzględnić – tłumaczył wojewoda lubelski Lech Sprawka.