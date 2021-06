Doniesienia o molestowaniu w diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Sprawę bada kuria i prokuratura

- Weryfikujemy wszystkie okoliczności sprawy. Śledztwo jest na wstępnym etapie – informuje prok. Ewa Jałowiecka-Śliwa, szefowa Prokuratury Rejonowej w Zamościu. Postępowanie prowadzone jest w kierunku art. 200 kodeksu karnego, który dotyczy seksualnego wykorzystania małoletniego. Do tej pory nikomu nie postawiono zarzutów.

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez ks. Piotra G. złożyły dwie pokrzywdzone osoby. Sprawa dotyczy zdarzeń sprzed 2000 r. Ze względu na wstępny etap postępowania i jego delikatny charakter śledczy wstrzymują się z udzielaniem szerszych informacji. Więcej o sprawie napisał na swoim blogu ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

„Na początku marca br. wpłynęła do ordynariusza diecezji zamojsko-lubaczowskiej, księdza biskupa Mariana Rojka skarga od pana Mariusza (imię zmienione) w sprawie molestowania seksualnego, którego doznał on jako nastolatek w parafii w K. Sprawcą był tamtejszy wikary, ks. Piotr. który przybył tutaj jako neoprezbiter, czyli tuż po ukończeniu 6-letniej formacji w seminarium duchownym w Lublinie i otrzymaniu święceń kapłańskich w Zamościu” - czytamy we wpisie ks. Isakowicza-Zaleskiego.