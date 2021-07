Droga wysokiego ryzyka. Puławskie hospicjum alarmuje

Od czasu otwarcia skateparku i parkingu na drodze do puławskiej placówki, zrobiło się niebezpiecznie - dzieci jeżdżące na rowerach często wyjeżdżają wprost pod maski samochodów pracowników hospicjum.

- Przyjeżdżają też do nas rodziny pacjentów. Co będzie, jeżeli komuś dziecko wjedzie pod koła? Wieli osobom trudno dojść do siebie po wizycie w hospicjum, tym bardziej zachować czujność na drodze - mówi Justyna Walecz-Majewska. I dodaje: - To nie jest tak, że chcemy naszej nowej, prywatnej drogi. Chcemy jedynie móc bezpiecznie przejeżdżać