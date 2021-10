Edach Budowlani Lublin po wygranej z Master Pharm Rugby Łódź zakończyli rok tuż za podium

Budowlani zdobyli punkt bonusowy, co może mieć duży wpływ na końcową kolejność tabeli trwających rozgrywek. Lublinianie wciąż liczą się w walce o ligowe podium. To również pierwsza wygrana Edach Budowlanych nad łodzianami w historii, jeśli chodzi o starcia o punkty.

– Zwycięzców się nie ocenia. Wygraliśmy, a to wielki sukces tej drużyny, ponieważ na przerwę zimową udajemy się na czwartym miejscu w tabeli – mówi Stanisław Więciorek, dyrektor sportowy Edach Budowlanych.

Obydwie drużyny do sobotniego starcia przystąpiły w osłabionych składach, ponieważ trapiły je kontuzje. Początek spotkania należał do gospodarzy, którzy objęli prowadzenie 3:0. Goście odpowiedzieli jeszcze przed przerwą i po 40. minutach było 3:7. Po zmianie stron lublinianie grali swoje i punktowali przyjezdnych.

– Drużyna z Łodzi, szczególnie w pierwszej połowie, była bardzo zdeterminowana. Było dużo walki, a mecz był zacięty – ocenia Więciorek. – Mimo to potrafiliśmy zagrać dobrze i mądrze, a w dodatku za pięć punktów. Po przerwie byliśmy lepsi.

Do ligowej rywalizacji piętnastka z Krasińskiego powróci wiosną 2022 roku, kiedy to zostanie rozegrana również jesienna, zaległa 6. kolejka spotkań. – Teraz zawodnicy udadzą się na zasłużone urlopy, a do treningów wrócimy 1 grudnia 2021 roku – kończy.