Edach Budowlani Lublin przegrali z Master Pharm Łódź. Zobacz zdjęcia

Dla niebiesko-biało-czerwonych była to dziesiąta porażka w rozgrywkach. W kontekście wyniku duża część rozstrzygnęła się jeszcze w pierwszej połowie, którą goście wygrali 13:7. Po zmianie stron łodzianie byli w stanie zdobyć jeszcze tylko trzy punkty, ale gospodarze nie wywalczyli wówczas żadnego i ostatecznie to Master Pharm triumfował. Pomimo przegranej lublinianie schodzili z murawy z podniesionymi głowami, ponieważ napsuli sporo krwi przyjezdnym. - Jestem zadowolony z postawy naszej drużyny. Nie daliśmy się pożreć, tylko podjęliśmy wyrównaną walkę z niesamowitą drużyną i stawiliśmy jej czoła. Popełniliśmy trochę za dużo błędów, ale nasza drużyna pokazała, że może walczyć o medale - powiedział Sylwester Gąska, zawodnik Edach Budowlanych.

- To ogromna frajda, że w starciu z tak silnym rywalem możemy do końca grać takie zawody, by utrzymywać wynik na styku - przyznał po zakończeniu spotkania trener lubelskiego zespołu, Stanisław Więciorek. - W meczu z obu stron było bardzo dużo błędów, które wynikały z walki i dobrej defensywy. Cieszę się z postawy mojego młyna, szczególnie w młynach zwartych, w których zawsze mieliśmy z drużyną z Łodzi ogromny problem, zresztą nie tylko my. W autach było w miarę przyzwoicie, choć oczywiście zawsze może być lepiej. Szkoda, bo byliśmy blisko punktu bonusowego, ale zabrakło trochę szczęścia, a może czegoś innego? Może w ferworze walki najbardziej zestresowanym człowiekiem na boisku był sędzia, który dokonał paru niezrozumiałych decyzji? Na pewno mecz byłby ładniejszy, gdyby nie nerwowe momenty - dodał szkoleniowiec, gratulując jednocześnie wygranej łodzianom.