Edach Budowlani Lublin rozpoczęli przygotowania do sezonu 2021/22 z nowym trenerem

W zajęciach udział wzięli trzej nowi gracze "Piętnastki z Krasińskiego": zawodnik pierwszej linii młyna, występujący na pozycji lewego filara Barend Potgieter, łącznik ataku James Campbell oraz Peet Vorster. Ostatni z wymienionych występuje jako prawy lub lewy filar w pierwszej linii młyna. Polską ligę zna bardzo dobrze, ponieważ w 2018 trafił do Awenta Pogoni Siedlce, by po ponad roku przenieść się do Skry Warszawa. Na swoim koncie ma także pracę w reprezentacji Polski jako członek sztabu szkoleniowego zajmujący się pracą z formacją młyna. Wszyscy trzej nowi zawodnicy są rodakami trenera Hendrika Wentzela.

Ważną informacją dla lubelskich kibiców oraz sztabu szkoleniowego jest ponadto fakt, że przed nowym sezonem do klubu powróciło dwóch jego wychowanków: Piotrowie Skałecki i Psuj. Pierwszy z nich to zawodnik formacji młyna, który w ostatnim czasie reprezentował barwy siedleckiej Pogoni. Natomiast Psuj wraca do rugby po półrocznej przerwie od gry i może wzmocnić skład zespołu na pozycjach nr 11, 12,13 lub 14.