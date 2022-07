EuroCup. Z kim zagrają Pszczółki? Częściowo jest już jasne

Podopieczne trenera Krzysztofa Szewczyka znalazły się w grupie A, gdzie na pewno zagrają z koszykarkami Panathinaikosu. Jakie dwie ekipy dołączą do zespołów z Polski i Grecji dowiemy się dopiero za nieco ponad dwa miesiące.

Pierwszą wyłoni dwumecz eliminacyjny, w którym zmierzą się Ludovika Csata (Węgry) i Ramat Hasharon (Izrael). Ten odbędzie się w dniach 7 i 14 października.

Kolejnym będzie ktoś z trójki: ACS Sepsi-SIC (Rumunia), KKS Crvena Zvezda (Serbia) i Olympiakos (Grecja), aspirującej do gry w elitarnej Eurolidze. W tej znajdą się dwie z wymienionych ekip, a jedna „spadnie” do grupy A zmagań EuroCup, gdzie czeka już lubelska Pszczółka. Kwalifikacje rozegrane zostaną w drugim tygodniu października (11-13).

– Grupa jest bardzo ciekawa i cieszymy się, że nie trafiliśmy na żaden zespół z Polski. Jeżeli już grać w EuroCup, to mierzyć się z zagranicznymi drużynami. Na razie ciężko mówić coś więcej o rywalach, bo jeszcze do końca nie są znane składy. Oczywiście jednak jest szansa na awans, dlatego jesteśmy umiarkowanie zadowoleni z tego losowania. Rok temu już występowaliśmy w tych rozgrywkach, więc wiemy z czym to się je – komentuje trener Pszczółek, Krzysztof Szewczyk.